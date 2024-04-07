В Оренбурге спасли 40 хаски из затопленного питомника

Спасатели на лодках и катерах эвакуировали собак из крупного питомника «Оренбургские хаски», пишет «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

По данным канала, питомник находился на пляже «Волна» в районе поселка Ленина. В нем находились 42 питомца. Волонтеры смогли вывезти всех животных.

На кадрах видео, опубликованных в интернете, хаски сидят в плавсредствах, не пытаются выпрыгнуть, не проявляют агрессию по отношению к добровольцам. Затем питомцев выносят на руках на берег, они прижимаются к спасателям.

«Ну, все, все хорошо», — успокаивают сотрудники собак, взволнованных и благодарных за свое спасение.

Владелец хасок заявил, что согласен временно передать собак в ответственные руки тем, кто за ними приедет.

По словам сотрудников питомника, операцию по спасению хасок подготовили и провели волонтеры. Они собрали большое количество лодок, прибыли к питомнику и забрали собак.

Напомним, что в Оренбургской области разлилась река Урал. Паводок, по словам местных властей, стал сильнейшим за последние 80 лет. Пострадали Оренбург и Орск, десятки деревень и сел. Свыше 150 населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира.