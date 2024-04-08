Россияне смогут отказаться от бумажного варианта платежек за ЖКУ

Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю Россию — граждане смогут отказаться от бумажного варианта. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление. Законопроект подготовили депутаты "Единой России" от Краснодарского края. Документ поддержала комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и профильный комитет по строительству и ЖКХ, пишет газета "Известия".

Как говорится в заключении комиссии, которое есть в распоряжении издания, законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капитальный ремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме. В документе сказано, что проблема несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счет, будет решена благодаря законопроекту.

Также реализация инициативы позволит экономить бюджетные средства регионов. До этого заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова сообщила, что в России в платежке за ЖКХ может появиться графа с газоанализаторами.