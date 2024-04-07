Марку Розовскому вызвали скорую помощь в театр

Коллеги вызвали известному режиссеру Марку Розовскому скорую помощь в театр «У Никитских ворот» в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в день рождения артиста, в среду, 3 апреля. Информация в СМИ попала только сейчас.

После спектакля «На бис» художественный руководитель театра почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В настоящее время Розовский находится дома.

Напомним, что в активе режиссера — десятки театральных постановок, документальные и художественные фильмы. В частности, он написал сценарий к легендарному советскому фильму «Д'Артаньян и три мушкетёра».