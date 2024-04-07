В Ростовской области домашняя кошка спасла четверых человек

В селе Сандата Ростовской области домашняя кошка по кличке Марфа спасла четверых человек, а также новорожденных котят. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

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"Произошло возгорание хозяйственной постройки. Огонь перекинулся на гараж, а затем на крышу жилого дома. А хозяева крепко спали и не подозревали о том, что бушует пожар", - рассказали в ведомстве.

К счастью для людей в доме находилась кошка по кличке Марфа. Громким мяуканьем животное смогло разбудить хозяев. Семья в составе четверых человек успела покинуть охваченный пламенем дом.

После этого кошка спасла новорожденных котят - вынесла их в безопасное место на улицу.

Пожар, охвативший дом площадью 120 квадратных метров, тушили 15 пожарных и 4 единицы специальной техники МЧС России.