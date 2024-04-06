Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в дома

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома.

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Документ решит две острые проблемы - даст возможность каждому жителю выбирать оператора и наведет порядок в подъездах, заявил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам депутата, законопроектом впервые вводятся единые требования к системам связи, оборудованию, которое устанавливают в домах. Кроме того, устанавливается обязанность операторов привести оборудование в соответствие с уже утвержденными ранее техническими стандартами.

"Вся ответственность за сохранность общего домового имущества возлагается на операторов", - подчеркнул парламентарий.

Хинштейн рассказал, что работа над законопроектом проходила в условиях противодействия лоббистов. Последние, по словам депутата, "настаивали на том, что у человека не должно быть права выбора оператора, что напрямую нарушает норму Конституции о праве гражданина на доступ к информации".

Согласно новому закону, оператору, чтобы "войти в дом", необходимо подготовить технический проект.

"Но самое главное, законопроект устанавливает право вето - жильцы смогут отменить решение о входе любого оператора на общем собрании двумя третями голосов", - заявил Хинштейн.

Закон активнейшим образом будет способствовать выполнению поставленной президентом задачи - обеспечить к 2030 году доступ 98% всех домохозяйств широкополосным интернетом, зааключил автор инициативы.

Член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин считает, что главная цель закона - обеспечить доступ граждан к устойчивому интернету и навести порядок в домах.

"Лично наблюдал картину, когда в подъездах свисают оголенные провода. Нет никакого порядка, испорчено общедомовое имущество, - сказал он "РГ". - Это происходит, потому что отсутствуют стандарты - как операторы должны устанавливать оборудование, кто обеспечивает его безопасность".

Однако эксперты предупреждали о рисках. Новые правила приведут к увеличению затрат жителей, заявлял ранее "РГ" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов. Он объяснил, что определенное время занимает предоставление провайдеру условий подключения к электросетям, за этот период оплачивать потребленную его оборудованием электроэнергию должна управляющая компания. Кроме того, на УК возлагаются дополнительные функции - ей нужно загружать документы об обращении провайдеров в ГИС ЖКХ, оперативно реагировать и предоставлять доступ к оборудованию его представителям в случае возникновения каких-то проблем.