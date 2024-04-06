Жители домов в зоне подтопления в Оренбурге будут эвакуированы принудительно при участии полиции, заявил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что в зоне подтопления находятся поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, им. Куйбышева и Овчинный городок.

Кроме того, вода подступает к СНТ, находящимся у Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, реки Сакмара, ряду других товариществ.

По его данным, по состоянию на 15 часов (13:00 мск) уровень воды в Урале поднялся до 855 сантиметров, она продолжает прибывать. В ночь на воскресенье, 7 апреля, она может достичь критической отметки.

«Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры», — подчеркнул Салмин.

Мэр города уточнил, что тех жителей, кто откажется покидать опасную зону добровольно, власти будут эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции.

Названа причина прорыва дамбы в Орске

В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации, мэрия обязана обеспечить безопасность жителей, констатировал Салмин.