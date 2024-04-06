Власти Орска прокомментировали сообщения о дефиците воды

В магазинах Орска, пострадавшего от прорыва дамбы, быстро раскупают питьевую воду, но нехватка быстро восполняется, воду подвозят в торговые точки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Бутилированную воду быстро разбирают, но ведется подвоз в торговые точки города», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в резервуарах города есть вода и специалисты следят за количеством рабочих скважин. Службы «Росводоканал-Орск» стараются поддерживать работу ключевых объектов в городе;

Накануне в Орске прорвало дамбу на реке Урал, в зоне подтопления оказались более 4,2 тыс. домов. Жители начали скупать питьевую воду.

В субботу утром издание Orsk.ru сообщило, что жители раскупили пятилитровые пластиковые бутыли, опасаясь, что качество трубопроводной воды ухудшится. При этом воду в бутылках меньшей емкости и минералку купить можно.