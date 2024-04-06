Клуб Mutabor открылся под новым названием

В интернете появилось видео из клуба Mutabor, впервые открытого после скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Переименованное в ARMA заведение устроило концерт электронной музыки. Первых посетителей на входе тщательно обыскивали, и даже заклеивали камеры их смартфонов, сообщает SHOT.

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Вечеринку посетили примерно 1000 человек. Купить билет можно было только наличными. Охранники с закрытыми лицами тщательно обыскивали гостей: в клуб не пускали с едой, напитками, таблетками. Временами у девушек отбирали помады и блеск для губ. Внутри посетителям на камеру смартфона наклеивали липкие стикеры, чтобы они не вели съемку.

Изменились интерьеры клуба. Убрали кровать, на которой снималась Ивлеева, перекрасили стены и туалеты. VIP-зона пустовала. По данным SHOT, селебрити проигнорировали вечеринку.

Шаляпин заявил, что участники вечеринки Ивлеевой ходили с поклонами к олигархам

Ранее суд приостановил деятельность клуба на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований во время «голой вечеринки».