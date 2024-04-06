Россиянам пообещали майскую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ожидается, что температура воздуха превысит климатическую норму на 2-6 градусов.

«Начиная с понедельника температура будет майская», — сказал он.

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Вильфанд отметил, что в Ростовской, Астраханской областях, Приволжском федеральном округе температура воздуха поднимется на 2-4 градуса выше нормы. По словам синоптика, в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областях прогнозируется температура на 4-5 градусов выше нормы.