Писателя Веллера* и ресторатора Татулову* включили в реестр иноагентов

Минюст включил писателя Михаила Веллера* в реестр иноагентов
Минюст добавил в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера*, основательницу сети семейных кафе «АндерСон» Анастасию Татулову* и политическую организацию «Российское социалистическое движение»* (РСД).
По данным Минюста, Веллер, Татулова и РСД выступали против СВО. Веллер также также выступал респондентов на информаплощадках иноагентов, Татулова распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а РСД распространяло недостоверную информацию о решениях российских властей и призывало к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности РФ.
Суд арестовал имущество, счета и автомобиль блогера Шабутдинова
Кроме того, в реестр иноагентов добавили юрлица, учрежденные иноагентами: ООО «Большая семерка» и ООО «Институт нейрокогнитивных исследований».
* признан иноагентом