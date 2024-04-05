Писателя Веллера* и ресторатора Татулову* включили в реестр иноагентов

Минюст добавил в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера*, основательницу сети семейных кафе «АндерСон» Анастасию Татулову* и политическую организацию «Российское социалистическое движение»* (РСД).

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По данным Минюста, Веллер, Татулова и РСД выступали против СВО. Веллер также также выступал респондентов на информаплощадках иноагентов, Татулова распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а РСД распространяло недостоверную информацию о решениях российских властей и призывало к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности РФ.

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Кроме того, в реестр иноагентов добавили юрлица, учрежденные иноагентами: ООО «Большая семерка» и ООО «Институт нейрокогнитивных исследований».

* признан иноагентом