В Орске Оренбургской области прорвало дамбу, что привело к эвакуации около 10 тыс. человек, сообщили в оперативных службах.

Отмечается, что в результате прорыва подтоплению может подвергнуться до 4 тыс. частных жилых домов, в которых проживают до 10 тыс. человек. Как указал источник, из зоны затопления уже эвакуированы люди, передает ТАСС.

Власти региона принимают меры по ликвидации последствий ЧП.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за подтопления эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок. Кроме того, в Оренбургскую область решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком.