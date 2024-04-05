Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в выходные

Петербуржцев ждут дождливые выходные. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

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В субботу осадки будут кратковременными. Днем температура составит плюс 4–6 градусов. В течение дня на несколько часов может показаться солнце.

Уже с воскресенья в городе начнет теплеть. Воздух прогреется до плюс 10 градусов. При такой погоде в городе должны растаять остатки снега. В понедельник, 8 апреля, ожидается потепление до плюс 13 градусов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале следующей недели в столицу вернется тепло. Воздух прогреется до плюс 13–15 градусов, передает RT.

До этого синоптик Александр Ильин рассказал, когда в столицу вернется хорошая погода без осадков.