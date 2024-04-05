Василий Ливанов прокомментировал слухи об онкологическом заболевании

88-летний народный артист Василий Ливанов опроверг, что врачи подозревают у него онкологическое заболевание. Об этом он заявил в комментарии для RT.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актер якобы сдает анализы в онкоцентре. В публикации утверждается, что марте он уже проходил обследование и тогда врачи выявили у него анемию. Снова артист обратился за медицинской помощью из-за общей слабости.

В разговоре с журналистами Ливанов заявил, что слухи об опухоли — «наглая ложь».

«Это кто-то решил меня спровоцировать на скандал. Со мной все в порядке», — добавил артист.

Напомним, что Ливанов получил свою широкую известность благодаря роли Шерлока Холмса в популярном советском сериале. Ранее он рассказал, что его не сразу утвердили в этой картине. По словам актера, первоначально режиссер Игорь Масленников хотел видеть в роли легендарного сыщика Александра Кайдановского или Сергея Юрского.