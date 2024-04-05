Российская учительница бросила мужа и родила от бывшего ученика

Школьная учительница из Железногорска в Красноярском крае ушла от мужа ради бывшего ученика и родила в 50 лет. Об этом сообщает портал E1.RU.

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Как рассказало издание, Ирина Зимакова преподавала информатику Алексею, своему будущему мужу, с пятого по девятый классы. Когда тот закончил школу и поступил в вуз, то несколько раз посещал бывшую преподавательницу, чтобы рассказать о своих успехах.

Встречи стали регулярными. Ирина заметила, что Алексей испытывает к ней симпатию и в итоге бросила мужа ради бывшего ученика, с которым у нее разница в 15 лет.

Пара долго пыталась завести детей, и это получилось сделать благодаря процедуре ЭКО — в 49 лет Ирина родила сына.

Ранее сообщалось, что обладательница титула «учительница года» совратила 16-летнего подростка и лишилась профессии.