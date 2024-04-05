Минздрав зарегистрировал препарат «Фтортиазинон»

Минздрав зарегистрировал препарат для борьбы с резистентностью к антибиотикам «Фтортиазинон». NSN.FM

«Минздрав России зарегистрировал по требованиям ЕАЭС... «Фтортиазинон» в форме таблеток. Препарат полностью разработан и произведен НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении. RT на русском

Отмечается, что уникальная разработка российских ученых предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. ТАСС