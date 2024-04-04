Россияне – ранние пташки: большинство жителей страны считают себя «жаворонками»

При этом каждый пятый (20%) пытался и не смог изменить свой режим сна и бодрствования.

Привычные наименования любителей встать пораньше и позже – «жаворонки» и «совы» – называются хронотипами человека и могут меняться в зависимости от внешних обстоятельств. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, к какой «птице» они себя причисляют и устраивает ли их такой режим.

Большинство россиян (42%) относятся к хронотипу «жаворонок», то есть предпочитают рано засыпать и рано просыпаться. На втором месте по популярности «совы» (31%), которые поздно ложатся и поздно встают. И, наконец, 27% относят себя к «голубям» и могут адаптироваться к различным режимам сна и бодрствования.

Более трети респондентов (36%) отметили, что их хронотип по разным причинам менялся в течение жизни, причём в сторону более раннего подъёма. У 31% режим сна оставался одним и тем же. 19% «жаворонков» сообщили о том, что с возрастом стали «совами». Хронотип 14% опрошенных менялся несколько раз и в разные стороны.

Среди главных факторов, влияющих на режим сна и бодрствования, более половины респондентов (58%) называют социальные обстоятельства, такие как график работы, образ жизни и питание. 19% указали на индивидуальные характеристики (возраст, пол и здоровье). 17% уверены, что режим сна определяется генами и передаётся от родителей. 6% связывают его с факторами окружающей среды – световой день, климат и часовой пояс.

64% опрошенных заявили, что довольны своим хронотипом и специально не хотели бы его менять. Каждый пятый (20%) пытался изменить свой режим, но потерпел неудачу, и только у 16% получилось это сделать. Причём из них: у 11% – быстро, а у 5% заняло много времени.

Причины, по которым может понадобиться изменение режима сна, назвали разные. Чаще всего (39%) это случается из-за смены работы или графика. 21% респондентов меняли свой хронотип, чтобы иметь больше времени на личные дела, 15% – из-за проблем со сном, 13% – из-за плохого самочувствия. На 7% повлияла семья или появление партнёра, на 5% – рождение детей.

Респонденты также назвали наиболее удобный им график работы. Выяснилось, что большинству нравится работать с 8-9 утра (64%) до 17 вечера (66%). На втором месте – с 10 утра (25%) до 18 вечера (21%). Остальные выбирали начало рабочего дня с 11-12 утра (11%) и до 19-20 (13%) вечера.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 21 марта 2024 года, охват составил 18 177 интернет-пользователя, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.