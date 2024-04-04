В России собрались штрафовать за сталкинг

Депутаты Госдумы собрались ввести наказание за преследование и нарушение частной жизни в России. Об этом пишут «Известия».

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Авторы инициативы предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статью «Преследование», которое также известно как сталкинг. «Сталкеры» вспенивают человека, забрасывают его сообщениями, письмами и другими действиями посягают на частную жизнь.

Признанных виновными в правонарушение в первый раз депутаты предложили штрафовать на 2000 рублей. При использовании коммуникационных сетей штраф может достигать 3000 рублей. При повторном нарушении помимо штрафа сталкера могут арестовать на срок до 15 суток.

Авторы документа отметили актуальность проблемы сталкинга и подчеркнули, что действующее законодательство в России никак не защищает права лиц, которых преследуют нежелательные лица или выслеживают в социальных сетях.