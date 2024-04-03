«Яндекс» объяснил неожиданный ответ «Алисы» о сущности Маши из мультика

Некорректный ответ «Алисы» про героиню мультфильма «Маша и Медведь» является единичным случаем, сейчас умная колонка так не отвечает. Об этом заявили в пресс-службе «Яндекса».

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— Алиса в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и Медведь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что корпорация всегда рекомендует активировать детский режим при общении с Алисой, чтобы оградить ребенка от нежелательного контента.

Кроме того, «Алиса» регулярно обучается чему-то новому, в том числе и во время общения со своим владельцем. Умная колонка старается подбирать подходящие фразы для диалога, передает РИА Новости.

В тот же день уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий. Она заявила, что колонка «Алиса» в ответ на вопрос, почему в детском мультфильме «Маша и Медведь» девочка живет в лесу без родителей, ответила, что Маша — всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные.