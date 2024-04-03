Кравцов рассказал, будут ли новые изменения в ЕГЭ

В этом году больше не планируется никаких изменений в порядок и процедуру ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. ТАСС

«Никаких других изменений здесь не планируется, все правила были утверждены в сентябре», – отметил Кравцов. RT на русском

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме заявил, что пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в 2024 году можно будет 4 и 5 июля. По его словам, возможность пересдачи не требует никаких законодательных изменений. Москва24