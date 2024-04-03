Пресс-служба Калининградского зоопарка в среду, 3 апреля, поделилась роликом с буднями недавно родившегося в зоосаде детеныша гигантского муравьеда.

На видео подрастающий зверек пытается помешать своей мама вздремнуть. Муравьед, весом уже в четыре килограмма, предпринимает попытку залезть своей родительнице на голову, пока та отдыхает в лежанке.

— В общем, получил наш живчик впервые от мамы трепку. А потому что, не мешай родительнице отдыхать! Иди сам поиграй наконец, — следует из подписи к публикации.

В пресс-службе зоопарка также отметили, что всего за неделю малышу-муравьеду удалось набрать еще порядка 180 грамм.

В марте сотрудники зоосада рассказали, что детеныш ежедневно растет и старается вести активный образ жизни. Так, маленький муравьед лазает по своей матери. Подобное поведение детеныша обусловлено природой и ползать по своей родительнице он может до тех пор, пока ему не исполнится год.

Пресс-служба Калининградского зоопарка также поделилась кадрами необычного взвешивания новорожденного муравьеда. На видео киперы используют особую методику, чтобы мама животного не заметила его отсутствия.