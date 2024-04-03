Мишустин обещал упростить получение гражданства для «достойных стать россиянами»

Российский премьер Михаил Мишустин пообещал, что власти постараются упростить получение гражданства России для тех, кто хочет и достоин стать россиянином.

«Надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны этого по нашим меркам, сделать всё для упрощения этих процедур», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее призвал обновить подходы к миграционной политике.

Также Путин рассказал, что более 3,2 млн жителей новых регионов России получили российские паспорта.