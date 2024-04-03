Медиаменеджер Rambler&Co Андрей Цыпер получил премию «Персона года»

В номинации «Медиа» отметили стабильное лидерство холдинга

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2 апреля состоялось награждение лауреатов бизнес-премии российского делового сообщества «Персона года» 2023 года. Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, получил награду в номинации «Медиа». В его зону ответственности входят популярные федеральные издания «Лента.ру» (топ-3 самых виральных русскоязычных ресурсов, Brand Analytics, 2023), «Газета.Ru» (топ-3 самых цитируемых интернет-ресурсов, «Медиалогия», 2023), «Чемпионат» (лидер по посещаемости среди российских спортивных СМИ, LiveInternet, 2023), Ferra.ru (топ-7 самых цитируемых медиаресурсов отраслей IT и Telecom, «Медиалогия», 2023) и ряд других.

Экспертное жюри премии отметило стабильное лидерство Rambler&Co – медиахолдинг сохраняет первое место по объему аудитории цифровых ресурсов и привлекает более 40% аудитории Рунета (2023, CrossWeb). Активы медиахолдинга обновляют исторические рекорды посещаемости сайтов и в 2023 добились охвата свыше 3 миллиардов в официальных группах и каналах в соцсетях и более 2 миллиардов просмотров видео на страницах изданий.

© Пресс-служба Rambler&Co

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «С каждым годом медиабизнес сталкивается всё с большим количеством вызовов. Rambler&Co с ними стабильно справляется, СМИ адаптируются под новые реалии. Мы привлекаем молодую аудиторию в соцсетях, боремся с фейковой информацией, рассказываем про медиаграмотность населению. Особенно приятно, что это отмечают и уважаемые эксперты рынка. Благодарен за эту награду».

Премия «Персона года» существует с 1998 года. Она призвана отмечать корпоративные и личные успехи, реальные результаты деловой деятельности, которые оцениваются обществом как значимые.