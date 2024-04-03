Петербургские депутаты обратились с просьбой к Шойгу

Петербургские депутаты обратились к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой организовать для военнослужащих, которые хотят выйти в отставку, профессиональную переподготовку для преподавания кадетам. Проект обращения был принят в первом чтении.

«Просим предусмотреть возможность профессиональной переподготовки военнослужащих, планируемых к увольнению с военной службы, по программам «педагогика кадетского образования» и «педагогика дополнительного образования»», – отметили инициаторы.

Военным хотят дать возможность преподавать кадетам. Уточняется, что в такие классы требуются учителя, у которых есть военный опыт. Депутаты отметили, что в Северной столице кадетские классы пользуются спросом. Каждый год обучающихся становится все больше. Напомним, что у петербургских учителей выросли зарплаты. Ранее «ФедералПресс» сообщал, как участники СВО смогут попасть на программу от президента РФ.