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Мишустин: Россия побила рекорд по продолжительности жизни

Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что стало рекордом со времен СССР. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства перед депутатами Госдумы.

Мишустин: Россия побила рекорд по продолжительности жизни
© РИА Новости
«Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что выше до ковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского союза», — сообщил Михаил Мишустин.

Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

Глава кабмина подчеркнул, что для современной России важна продолжительная здоровая жизнь. Для этого, по его словам, в стране необходима качественная и доступная медицина.

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