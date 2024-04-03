Донорство предложили приравнять к благотворительной деятельности

Группа парламентариев подготовила законопроект, благодаря которому донорство крови может быть приравнено к благотворительной деятельности. Об этом со ссылкой на текст документа пишут «Ведомости».

Законопроект подготовили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, а также депутаты Госдумы — глава комитета по молодежной политике Артем Метелев, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева и глава комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев (все из «Единой России»). Документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента к 20 апреля — в этот день отмечается Национальный день донора крови.

Инициатива предполагает внесение изменений в ст. 34 закона об образовании, а также в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности (п. 1 ст. 2 соответствующего закона). Это позволит дать студентам, которые сдают кровь, два дня отдыха, так же, как это сейчас предусмотрено для тех, кто уже работает.

Принятие законопроекта будет способствовать привлечению молодых людей в донорство, повышению престижа и социальной значимости этой деятельности, говорится в пояснительной записке.

Сегодня по данным ФМБА России, 99% доноров сдают кровь безвозмездно, т. е., по сути, они уже добровольцы. Поэтому меры поддержки волонтеров, по нашему мнению, могут быть распространены и на доноров, – заметил Артем Метелев.

Ранее почетный донор Москвы и России Валерий Шукшин отметил, что при донорстве «страшных» манипуляций не требуется, при этом сдавать кровь безопасно, так как все расходные материалы одноразовые, а умеренная кровопотеря стимулирует костный мозг и иммунитет.