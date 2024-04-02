Куклачев заявил, что не призывал "бомбить Европу" после теракта в "Крокусе"
Народный артист РСФСР, клоун, дрессировщик Юрий Куклачев заявил в беседе с ТАСС, что не призывал "бомбить Европу" после теракта в "Крокус сити холле" 22 марта. По его словам, это фантазия журналиста.
Ранее в СМИ сообщалось, что Юрий Куклачев, комментируя теракт в "Крокус сити холле", якобы заявил, что Россия должна дать мощный отпор и призвал "бомбить Европу".
"На меня все налетели, звонили люди из разных стран, но я эти слова "бомбить Европу" я не говорил. Это фантазия журналиста, он решил дать что-то острое. Он просто не знал, что эти слова мне не подходят. Я несу добро и такие слова, как бомбить, убивать и резать, не соответствуют моему внутреннему содержанию", - сказал он.