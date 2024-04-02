Куклачев заявил, что не призывал "бомбить Европу"

Народный артист РСФСР, клоун, дрессировщик Юрий Куклачев заявил в беседе с ТАСС, что не призывал "бомбить Европу" после теракта в "Крокус сити холле" 22 марта. По его словам, это фантазия журналиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что Юрий Куклачев, комментируя теракт в "Крокус сити холле", якобы заявил, что Россия должна дать мощный отпор и призвал "бомбить Европу".