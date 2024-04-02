Соболев рассказал, как изменилась его жизнь после снятия статуса иноагента

Блогер Николай Соболев на YouTube-шоу «Дневник Хача» рассказал, как изменилась его жизнь после снятия статуса иноагента.

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«Ты лежишь в 4 утра и думаешь о том, как бы не думать. Когда сняли иноагента, появились предложение, тут какие-то рекламодатели, проекты, тебя зовут… С разных сторон по три предложения каждый день. Телеканалы, рекламодатели, политика, образовательные сферы», — отметил Соболев.

По словам блогера, он начал испытывать проблемы со сном, так как ему приходится думать о многих вещах, которые ему предстоит сделать. Соболев отметил, что после снятия статуса иноагента у него появилось больше положительной мотивации для работы и творчества.

Напомним, блогер Николай Соболев был признан иноагентом в начале 2023 года. Тогда Минюст включил его в реестр иноагентов за «высказывания против граждан России и спецоперации». Исключение из реестра он назвал «перерождением» и отметил, что его позиция всегда была патриотической. Свою точку зрения Соболев аргументировал тем, что не уезжал из России по примеру других иноагентов.

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