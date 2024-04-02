Куклачев предложил Собянину создать в Москве отряды добролетчиков

В Москве могут появиться отряды добролетчиков, сообщил народный артист России Юрий Куклачев на пресс-конференция в ТАСС по случаю его грядущего юбилея. По словам артиста, которые приводит корреспондент NEWS.ru, соответствующее предложение уже передано мэру столицы Сергею Собянину и Куклачев выражает уверенность, что его идея будет поддержана.

Мы будет создавать отряд добролетчиков в Москве, который на крыльях своей души понесут добро во всему свету. Самолет — это твое тело <...> топливо — это мысли. У меня целая программа, как помочь ребенку проникнуть в свой головной мозг, в ДНК, найти у себя способности и вытащить их оттуда, — объяснил артист.

Также на пресс-конференции Народный артист заявил, что не поддерживает идею смертной казни для живодеров. По его словам, нельзя отвечать злом на зло. Дрессировщик уверен, что нужно демонстрировать личный пример и постоянно проводить работу о необходимости бережного отношения к животным.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Куклачев заявил, что России необходимо собраться и дать отпор Западу. По его словам, против РФ ополчился весь западный мир, которому надо показать, что русские «не щенки, которых можно расстреливать».