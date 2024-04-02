Российские работники рассказали, чего им не хватает на работе

Россияне, опрошенные АО НПФ «Эволюция», поделились тем, чего им не хватает на текущем месте работы. Результаты публикуют «Известия».

© Unsplash

Так, 41% респондентов выбрали пункт «бесплатное питание». 39% опрошенных сообщили, что им хотелось бы получать компенсацию транспортных расходов.

23% граждан не хватает корпоративной пенсионной программы, 20% - полиса добровольного медстрахования, другим 20% - корпоративного фитнеса, 17% - оплаты работодателем путевок в детские оздоровительные лагеря и отдыха самого сотрудника в санатории, 12% - обучения за счет компании и корпоративного тимбилдинга.

По словам генерального директора НПФ Елены Тетюниной, повышение зарплаты не всегда является приоритетным пунктом для сотрудника при смене работы.

Ранее сообщалось, что Москва и Сахалинская область возглавили рейтинг регионов России по уровню зарплат в отраслях в 2023 году.