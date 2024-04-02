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Российские работники рассказали, чего им не хватает на работе

Россияне, опрошенные АО НПФ «Эволюция», поделились тем, чего им не хватает на текущем месте работы. Результаты публикуют «Известия».

Российские работники рассказали, чего им не хватает на работе
© Unsplash

Так, 41% респондентов выбрали пункт «бесплатное питание». 39% опрошенных сообщили, что им хотелось бы получать компенсацию транспортных расходов.

23% граждан не хватает корпоративной пенсионной программы, 20% - полиса добровольного медстрахования, другим 20% - корпоративного фитнеса, 17% - оплаты работодателем путевок в детские оздоровительные лагеря и отдыха самого сотрудника в санатории, 12% - обучения за счет компании и корпоративного тимбилдинга.

По словам генерального директора НПФ Елены Тетюниной, повышение зарплаты не всегда является приоритетным пунктом для сотрудника при смене работы.

Ранее сообщалось, что Москва и Сахалинская область возглавили рейтинг регионов России по уровню зарплат в отраслях в 2023 году.

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