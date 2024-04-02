Ушла из жизни заслуженная артистка России и Якутии Нина Чигирева

Сегодня скончалась известная оперная певица, заслуженная артистка России и Якутии Нина Чигирева, сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и духовного развития региона Афанасий Ноев.

© Российская Газета

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - написал глава республиканского минкульта.

Нине Николаевне было 69 лет. Она родилась 15 ноября 1954 года в селе Эмиссы Амгинского района Якутской АССР. В 1979 году окончила Якутское музыкальное училище, в 1987 году - вокальный факультет Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Записи певицы хранятся в "Золотом фонде" республиканского и российского радио.

Обладательница чудесного меццо-сопрано выступала не только в родной Якутии, но и в лучших театрах мира.