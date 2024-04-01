В пармезане из Бразилии нашли следы токсичного вещества

В бразильском пармезане Tirolez, которые продается в российских супермаркетах, нашли следы токсичного вещества ивермектина, пишет Telegram-канал Mash.

По словам специалистов, это вещество применяют в качестве антипаразитного средства для крупного рогатого скота, оно может вызывать отравление. В инструкции к этому препарату говорится, что при его попадании на тело, необходимо промыть пораженное место и обратиться к врачу. При попадании в организм вещество может вызвать головную боль, мышечные спазмы, боли в суставах, диарею, лихорадку и бронхоспазм.

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за продукцией компании Laticinios Tirolez LTDA.

До этого заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова рассказала, что ультрапастеризованное молоко не представляет опасности для здоровья людей несмотря на то, что оно имеет длительный срок годности.