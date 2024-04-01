Росгидромет: 2023 год в РФ оказался на градус теплее нормы

В 2023 году аномалия среднегодовой температуры воздуха (отклонение от среднего за 1991-2020 года) составила +0,99°, пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад Росгидромета.

Согласно документу, 2023 год для России в целом занял третье место в ранжированном по убыванию ряду среднегодовых температур с 1936 года.

В ведомстве отметили, что температуры выше климатической нормы в течение года наблюдались практически на всей территории Российской Федерации. Исключение составили только несколько районов Чукотки.

Исследователи заметили, что теплая осень 2023 года заняла второе место по рекорду температур после сезона 2020 года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причины, по которым в Москве летом 2023 года наблюдалась аномальная жара.