Ежи в петербургских лесах вышли из спячки

Из спячки вышли петербургские ежи. С наступлением тепла эти зверьки активизируются после зимнего сна.

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Эксперты рассказали, что весной ежи начинают активно искать пищу, новое место для обустройства гнезда. Часто ежей можно увидеть в парках и на особо охраняемых природных территориях. Эти животные довольно пугливы, они стараются избегать контакта с людьми.

— Поэтому, если вы заметите ежа, пожалуйста, не беспокойте его и предоставьте ему возможность безопасно продолжить свои заботы, — сообщили сотрудники Комитета по природопользованию.

Не нужно поить ежей молоком — взрослые особи не могут переваривать молочные продукты. Также стоит учесть, что животные могут являться переносчиками болезней, которые передаются человеку, передает телеканал Санкт-Петербург. На иголках зверек может переносить клещей, вшей, блох.

Гадюки начали выходить из зимней спячки в Московской области. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказал глава Министерства экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.