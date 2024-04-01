Симоньян заявила, что СБУ готовит почву для подготовки покушения на нее

Главред RT напомнила, что Украина выдвинула против нее обвинения в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и оправдании агрессии РФ против Украины и якобы призывах к уничтожению украинских детей.

"Зачем они это делают, спрашивает меня прогрессивная общественность", — задалась вопросом Симоньян.

По ее мнению, основных причин две.

Первая — закрыть возможность ездить по миру, "полагая, что я от этого буду страдать". Симоньян заявила, что это ее не заботит и что она расстроилась бы лишь от лишения возможности ездить в свой родной Краснодарский край.

Вторая — "заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно".

1 апреля Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения главреду RT Маргарите Симоньян. По данным СБУ, Симоньян якобы призывала к массовому уничтожению украинских детей в декабре 2023 года, а также "неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины".