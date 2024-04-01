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Путин поручил до лета предусмотреть одно изменение в ЕГЭ

Президент России Владимир Путин поручил до лета предусмотреть одно изменение в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) — возможность пересдачи одного из предметов итоговой аттестации. Это следует из утвержденных главой государства поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию, они опубликованы на сайте Кремля.

Путин поручил до лета предусмотреть одно изменение в ЕГЭ
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Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственным за его выполнение Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

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