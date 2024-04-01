Удален Telegram-канал, где могли собирать деньги для террористов в «Крокусе»

Telegram-канал, через который, возможно, собирали деньги для исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», больше не существует. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным издания, этот канал вел человек с ником Mavlavi_56, который также был администратором канала «Голос Хорасана», через который проводилась вербовка обвиняемых в теракте. Сейчас при попытке войти на страницу канала в мессенджере всплывает уведомление – «Похоже, такого пользователя не существует», отмечает издание.

При этом пользователь Mavlavi_56 18 марта и дважды 20 марта разместил пост с призывом собрать средства на помощь «пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров». В нем было указан адрес кошелька на платформе Tronscan.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные мужчины, которые начали стрелять по посетителям и персоналу, а после подожгли здание. По последним данным, погибли 144 человека.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что получили доказательства связи террористов с украинскими националистами. По информации следователей, исполнителям теракта были переведены крупные суммы денег и криптовалюта.