Подросток, спасавший людей в «Крокусе», отказался от миллиона рублей

Шестнадцатилетний сотрудник «Крокуса» Александр Журик, спасавший людей во время теракта, отказался от вознаграждения в миллион рублей. Об этом он рассказал в эфире телеканала 360.

Александр рассказал, что ему звонили, предлагали какое-то вознаграждение. Но он сказал тому, с кем общался, что «просто выполнял свою работу» и отказался принять миллион рублей.

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По мнению Журика, все сотрудники, помогавшие людям в «Крокусе», достойны поощрения, похвалы и известности. Но «заваливать какими-то дорогими подарками — не совсем правильно».

«Я просто не понимаю зачем. Нам всем не так уже много лет, куда нам миллион. Да, я, допустим, куплю какие-то вещи, потрачу, может быть, 200 тысяч, но остальные 800 мне куда девать? Зачем детям такие деньги?» — задался вопросом Александр.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные террористы стреляли в людей, подожгли концертный зал. Погибло более 140 человек. При этом подростки и молодые люди, которые подрабатывали в «Крокусе», не растерялись и спасли сотни человек, выполняя инструкции на случай ЧП.