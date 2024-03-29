Мошенники все чаще покупают записи голосов для обмана

Мошенники стали чаще покупать записи голосов людей для последующего обмана. Об этом сообщил директор Центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко, передает «РИА Новости».

По его словам, за запись голоса мошенники готовы отдавать от 300 до пяти тысяч рублей. Затем они используют его для выманивания денежных средств у жертв.

«Кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше», — указал Коваленко на круглом столе «Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?».

Также он отметил, что в последнее время увеличилось число случаев копирования или взлома аккаунтов в мессенджерах и подделки голосов для звонков потенциальным жертвам. Для этого мошенники использовали голосовые сообщения.