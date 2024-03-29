6 апреля группа ГУДТАЙМС выступит в клубе «Космонавт»!

В год Зеленого дракона под созвездием знака «Рыбы» в день, когда у двух Тельцов Венера вошла в 5-й дом, родился альбом группы ГУДТАЙМС «Классика. Часть 2».

© пресс-служба клуба «Космонавт»

Астрологи и хироманты всего мира предсказывают всем пришедшим на концерт 6 апреля в Санкт-Петербурге благополучие, любовную удачу и оберег от порчи на ближайший год.

Ждем вас на спиритический танцевальный сеанс музыкальной терапии от группы ГУДТАЙМС. И, кстати, при многократном приглашении своих близких и друзей на концерт удача троекратно увеличивается!

Подробности и билеты по ссылке.