6 апреля группа ГУДТАЙМС выступит в клубе «Космонавт»!
В год Зеленого дракона под созвездием знака «Рыбы» в день, когда у двух Тельцов Венера вошла в 5-й дом, родился альбом группы ГУДТАЙМС «Классика. Часть 2».
Астрологи и хироманты всего мира предсказывают всем пришедшим на концерт 6 апреля в Санкт-Петербурге благополучие, любовную удачу и оберег от порчи на ближайший год.
Ждем вас на спиритический танцевальный сеанс музыкальной терапии от группы ГУДТАЙМС. И, кстати, при многократном приглашении своих близких и друзей на концерт удача троекратно увеличивается!
Подробности и билеты по ссылке.