4 апреля - презентация нового альбома «Торба-на-Круче» в клубе «Космонавт»!
В истории группы «Торба-на-Круче» однажды уже случалось такое событие, когда выпуск нового альбома совпал с юбилеем её лидера Макса ИвАнова. Это было в 2004 году, Максу исполнилось 30 лет, и тот альбом называется «Час времени».
В этом году события повторяются. Макс ИвАнов & «Торба-на-Круче» готовят к выпуску новый альбом, который должен выйти аккурат к дню рождения лидера группы.
Догадайтесь, какой юбилей будет отмечаться в этот раз?
Ждём вас на большом концерте по случаю этих грандиозных событий - выход нового альбома и празднование Дня Рождения автора всех песен коллектива Макса ИвАнова .
Подробности и билеты по ссылке.