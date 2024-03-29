4 апреля - презентация нового альбома «Торба-на-Круче» в клубе «Космонавт»!

В истории группы «Торба-на-Круче» однажды уже случалось такое событие, когда выпуск нового альбома совпал с юбилеем её лидера Макса ИвАнова. Это было в 2004 году, Максу исполнилось 30 лет, и тот альбом называется «Час времени».

© пресс-служба клуба «Космонавт»

В этом году события повторяются. Макс ИвАнов & «Торба-на-Круче» готовят к выпуску новый альбом, который должен выйти аккурат к дню рождения лидера группы.

Догадайтесь, какой юбилей будет отмечаться в этот раз?

Ждём вас на большом концерте по случаю этих грандиозных событий - выход нового альбома и празднование Дня Рождения автора всех песен коллектива Макса ИвАнова .

Подробности и билеты по ссылке.