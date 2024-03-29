Дачников предупредили о штрафах за борщевик

Дачников, которые не предпринимают никаких действий по борьбе с борщевиками на своем участке, ждут крупные штрафы. С таким предупреждением выступил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Собеседник напомнил о том, что данное растение является опасным. По его словам, штраф могут выписать даже за заросли борщевика около забора. Чаплин отметил, что собственники участка отвечают за территорию в радиусе 5 м от границ своей дачи.

Для владельцев участка сумма штрафа за борщевик составляет до 5 тыс. рублей, а для председателя садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) — до 50 тыс. рублей, указал депутат.

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По словам парламентария, органы местного самоуправления могут проводить уничтожение борщевика и взыскивать затраченные на это средства с собственника участка. В случае игнорирования таких требований, местные власти могут обратиться в суд для взыскания установленных сумм, добавил он.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Россельхознадзор обеспокоен зарастанием, а также непринятием мер землепользователями по предотвращению распространения борщевика Сосновского в стране.