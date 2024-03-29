$92.26-0.3399.71-0.56
Войти в почту

Сальдо: в Херсонской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днём

В Херсонской области 30 сентября — День воссоединения с Россией — объявили нерабочим праздничным днём. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Херсонской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днем
© РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Указом постановил объявить нерабочими праздничными днями в 2024 году в регионе: 30 сентября 2024 года — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё три дня объявлены в 2024 году нерабочими праздничными днями, добавил Сальдо.

Речь идёт о 12 апреля (празднование Ораза-байрама), 6 мая (Светлое Христово Воскресение, Пасха), 17 июня (Курбан-байрам) и 24 июня (день Святой Троицы).

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.

Общество
Владимир Сальдо
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ