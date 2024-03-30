В Минусинске никто не захотел стать мэром города

Никто не захотел стать главой города Минусинска в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал "Взгляд Инфо".

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По информации Telegram-канала, никто не изъявил желания стать мэром Минусинска. Срок подачи документов на должность главы города истек 27 марта, однако ни одного пакета документов от соискателей так и не поступило. По словам консультанта-юриста Горсовета населенного пункта, по закону нельзя проводить конкурс, если не поступило заявок хотя бы от двух кандидатов.

Отмечается, что в таких случаях конкурс на должность мэра обычно продлевают, сообщает "Взгляд Инфо". Если и со второго раза отбор не состоится, его можно продлить еще неограниченное количество раз.

До проведения процедуры выборов нового мэра место будет занимать действующий руководитель, который до передачи власти является официальным главой города.