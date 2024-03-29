В Союзе журналистов ответили на решение Армении запретить эфиры Соловьева

Решение властей Армении запретить в стране трансляцию передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» является нарушением свободы слова, заявил NEWS.ru глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он отметил, что большинство граждан республики знают русский язык и привыкли слушать и смотреть программы ТВ РФ.

Со стороны властей Армении было уже несколько попыток прекратить вещание российских телеканалов и радиостанций на территории республики. При этом значительная часть населения Армении знает русский язык, люди привыкли смотреть и слушать российские каналы и радиостанции. Поэтому запреты даже отдельных программ будут реальным нарушением декларированной свободы слова и свободы распространения информации, — добавил Соловьев.

Ранее власти Армении запретили трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на территории страны. Решение обосновали нарушениями статей 5 и 6 межправительственного договора между Москвой и Ереваном о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

В Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьева

Накануне журналистка Анастасия Кашеварова пояснила в Telegram своему коллеге и оппоненту в конфликте Владимиру Соловьеву, что ее нет в санкционных списках западных стран, поскольку она не обладает недвижимостью за пределами России. Ведущий возмущался, что западные оппоненты России не обращают внимания на Кашеварову. Журналистка напомнила Соловьеву, что тот владеет домом на озере Комо.

Она также выразила мнение, что Соловьев имеет опосредованное отношение к журналистике, работает против государства и позорит «новое общество» страны. Также Кашеварова выразила нежелание «продолжать пикировку с несведущим и некультурным человеком».

Открытый конфликт между Кашеваровой и Соловьевым продолжается после того, как телеведущий осудил белгородцев из-за реакции на обстрелы города и региона. Кашеварова позже опубликовала обращение белгородского предпринимателя, который указал журналисту на состояние инфраструктуры и экономики области из-за постоянных обстрелов ВСУ.