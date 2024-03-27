Россияне начали извиняться за резкие слова о теракте в «Крокусе»

Жители России, которые резко высказывались о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», начали массово извиняться на камеру. Ролики с извинениями опубликовал Telegram-канал Baza. По его информации, за последние несколько дней было задержано как минимум пять человек.

В частности, за едкие комментарии в социальных сетях был задержан журналист из Санкт-Петербурга Николай Конашенок. На него возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Кроме этого, в Северной столице задержали гражданина Средней Азии, который писал положительные комментарии о стрельбе в «Крокус Сити Холле».

Еще одними задержанными стали житель Москвы, который во время теракта писал, что ему нравятся звуки выстрелов, и подросток из Краснознаменска. За свои слова о стрельбе в Подмосковье также извинилась девушка из столицы: она высмеяла людей, которые скорбели в день трагедии, после чего ее отчислили из университета.