Стример из Башкирии высказался после теракта в «Крокусе»

Житель Башкирии высказался против траура по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает RT.

Блогер высказал свое мнение после того, как один из подписчиков напомнил о скорбящих в своем сообщении. Мужчина резко негативно отреагировал на ситуацию.

«Траур только у вас в Москве», – поделился стример.

Впоследствии блогер, используя нецензурную лексику, заявлял, что Башкирию произошедшее не касается. По словам мужчины, ему все равно, будет ли в его отношении возбуждено уголовное дело. Не исключено, что в момент трансляции ведущий был в состоянии алкогольного опьянения.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько человек с оружием ворвались в комплекс и открыли стрельбу по людям. Во время произошедшего пострадали 360 человек.

Ранее подписчиков певицы Ирины Понаровской возмутила ее публикация, посвященная ситуации в «Крокус Сити Холле».