Володин рассказал, какие законы вступают в силу в апреле

В апреле на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Какие еще законы и постановления заработают в новом месяце, рассказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Благодаря решению о пенсиях выплаты повысятся для 4,1 млн человек, заявил он.

Отметим, что 1 января были проиндексированы страховые пенсии по старости, поэтому предстоящее в апреле повышение этих граждан не коснется. Социальные пенсии выплачиваются пенсионерам по старости, которые не получают страховые пенсии из-за нехватки стажа. Их увеличивают до 7 689,48 руб.

"Кроме того, с 1 апреля вступает в силу закон о запрете "наливаек" в жилых домах. Это ответ на запрос наших граждан, - продолжил спикер. - "Наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей".

По его словам, закон дает регионам все возможности навести порядок в этой сфере.

Также вводится упрощенная процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны.

"Важно хранить память о подвиге наших дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа", - подчеркнул Володин.

Также вступает в силу закон о северном завозе.

Среди других новшеств - запрет сдавать экзамен и получать водительские права гражданам, подвергнутым административному взысканию за вождения в нетрезвом виде. Это же касается уже лишенных прав.