Собчак перевела 1,5 млн рублей осиротевшим после теракта детям

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что перевела 1,5 млн рублей семьям детей, лишившихся родителей после теракта в «Крокус Сити Холле». Журналистка поможет устроить их в «хорошие школы и вузы».

Об этом говорится в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак назвала имена четырех детей: одной девочке 14 лет, второму мальчику – 10, двоим осталось недолго до выпускного.

26 марта Собчак пообщалась с дядей двоих мальчиков и бабушкой вторых ребят. Она пообещала помочь с платными вузами и в случае необходимости репетиторами.

«Я оплачу и устрою их в хорошие школы и хорошие вузы, в зависимости от того, что выберут они внутри семьи», - написала телеведущая.

По признанию Собчак, сейчас семьям не до этого, так как впереди похороны.

«Как только подойдет время — я буду снова рядом», - сообщила она и добавила, что находится на связи с дядей и бабушкой ребят.

Ранее сообщалось, что при теракте в «Крокусе» чудом спаслась сотрудница Собчак. Она рассказала, что выстрелы раздавались отовсюду, а указаний, куда идти, не было.