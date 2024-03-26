Стало известно, сколько участников СВО получили статус ветерана

Статус ветерана боевых действий получили свыше 300 тысяч участников СВО на Украине, сообщил генеральной прокурор России Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства. По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате принятых надзорным ведомством мер, удалось оперативно устранить многие проблемы.

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Оптимизирован механизм присвоения статуса ветерана боевых действий, его получили более 300 тысяч военнослужащих, — сказал генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам и займам участникам СВО. По словам депутата нижней палаты парламента от фракции «Единая Россия» Алексея Говырина, военные будут выплачивать только основную часть долга, а остальной объем средств внесут банки и госказна.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что среди ветеранов СВО есть немало достойных людей, которые могут претендовать на высокие должности во власти и бизнесе, применив свои качества на благо Родины. Он пригласил военных принять участие в программе «Время героев», целью которой является переподготовка участников СВО для службы в органах власти, госкорпорациях и коммерческих структурах.