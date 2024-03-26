Назван процент россиян, планирующих уехать из страны

Среди опрошенных граждан России 3% респондентов планируют переехать за границу, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вместе с этим почти каждый восьмой россиянин (13%) собирается переехать в другой регион страны.

Каждый седьмой ответил, что после получения «корочки» уехал жить и работать в новый для себя регион (15%), 3% — в другую страну, — говорится в публикации.

При этом чаще всего переезд планируют россияне в возрасте от 18 до 24 лет (24%). Среди граждан от 25 до 34 лет таких людей 20%, и только 2% среди респондентов старше 60 лет. Почти три четверти опрошенных россиян (74%) не собираются менять место жительства в пределах страны. Всего участие в исследовании приняли 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.